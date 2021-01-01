النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت نحو اربعة مليارات دولار

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، حجم الإيرادات المتحققة من عمليات تصدير النفط خلال شهر كانون الأول الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، أن “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار”.واشارت الاحصائية بحسب البيان الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهركانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا، […]

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