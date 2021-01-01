2021/01/01 | 15:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن بلوغ عدد حالات الفحص المختبري لتشخيص اصابات كورونا، اكثر من 41000 فحص خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، انها “أجرت اكثر من (٤١٠٠٠) فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ونسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط (٢٪؜) من عدد الفحوصات”.واضافت الوزارة ان “نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت ال (90.5%) في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الصحة: إجراء أكثر من 41 فحص مختبري لتشخيص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الصحة: إجراء أكثر من 41 فحص مختبري لتشخيص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: الصحة: إجراء أكثر من 41 فحص مختبري لتشخيص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).