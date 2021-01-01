قاآني: الرد على اغتيال سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي

2021/01/01 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوة القدس التابعة للحرس

الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، إن

الرد على اغتيال قاسم سليماني قد يأتي

من الداخل الأمريكي، مشيرا إلى أنه قد

يخرج أفراد من داخل أمريكا يردون على

اغتيال سليماني.

تصريحا

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