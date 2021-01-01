الصحة: نسبة الشفاء من

2021/01/01 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة (1/1/2021) ان نسبة الشفاء بالعراق

تجاوزت الـ(90.5%) من المصابون بفيروس

كورونا، مشيرة الى اجراءها اكثر من 41

الف فحص مختبري خلال الـ(24) ساعة

الماضية.

وقالت

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