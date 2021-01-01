2021/01/01 | 15:17 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم
الجمعة (1/1/2021) ان نسبة الشفاء بالعراق
تجاوزت الـ(90.5%) من المصابون بفيروس
كورونا، مشيرة الى اجراءها اكثر من 41
الف فحص مختبري خلال الـ(24) ساعة
الماضية.
وقالت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نسبة الشفاء من "كورونا" بالعراق تجاوزت الـ(90.5%)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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