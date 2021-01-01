النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام

2021/01/01 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا .

وان معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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