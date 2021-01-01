النفط تعلن بلوغ إيراداتها 4.2 مليار دولار خلال شهر كانون الأول الماضي

2021/01/01 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، بلوغ إيراداتها خلال الشهر الماضي اكثر من 4.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار .

واضافت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا .

ونوهت إلى ان معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا .

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