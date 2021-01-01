2021/01/01 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن انفاق العراق خلال العام 2020 بلغ 72 تريليون دينار.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في حديث لفضائية العراقية، أن الانفاق في ميزانية العام 2020، بلغت 72 تريليون دينار، مشيرة إلى أن الانفاق في موازنة العام 2021 يبلغ 164 تريليون دينار.

ونوهت إلى أن موازنة العام 2021 هي موازنة الصدمة، وان قفز النفقات غير طبيعي في هذه الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: انفاق العراق خلال العام 2020 بلغ 72 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: انفاق العراق خلال العام 2020 بلغ 72 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).