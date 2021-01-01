للمرة الثانية.. قارة تغير نشيدها الوطني

2021/01/01 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}قررت الحكومة الأسترالية تعديل نص نشيد البلاد الوطني، مراعاة لمشاعر المواطنين الأصليين و ستزال عبارة "البلاد شابة وحرة" التي تتجاهل تاريخ السكان الأصليين الذين يعيشون في القارة الأسترالية وجزر مضيق توريس منذ آلاف السنين وستضاف عبارة " شعب واحد حر".

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