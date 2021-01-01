الداخلية : خطة رأس السنة راعت توصيات اللجنة العليا

2021/01/01 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن الانتشار الأمنية في بغداد هو جزء من خطة رأس السنة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " هناك خطة أمنية لرأس السنة وما يرافقها من احتفالات وحوادث ومن ضمنها الحوادث التي تتعلق باستخدام المفرقعات بشكل كبير مما قد يتسبب بنشوب حرائق اضافة الى ملاحقة الاشخاص الذين يقومون بالشجارات"، لافتاً إلى أن " الخطة الأمنية في بغداد راعت بعض الجوانب منها تكثيف الدوريات لتوفير الأمن للمواطنين وايضاً لتطبيق التوصيات الالزامية للجنة الصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمنع التجمعات وغلق الأماكن الاجتماعية والأماكن التي تحصل فيها حفلات وتجمعات بعد الساعة السابعة مساءً".

وأكد المحنا أنه " لا يوجد أي خطر في العاصمة وأن الوضع سيعود إلى طبيعته بمجرد انتهاء الاحتفالات".

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