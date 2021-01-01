الصحة تسجل 902 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/01 | 15:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، إن “الكوادر الصحية سجلت 902 إصابة جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 1976 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 11 مصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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