النفط تعلن صادراتها وايراداتها للشهر الماضي

2021/01/01 | 15:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة النفط، الجمعة، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي من بيع الخام.

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