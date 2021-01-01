المنافذ الحدودية تعلن الإيرادات الجمركية والضريبية المتحققة لعام 2020

2021/01/01 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، الإيرادات الجمركية والضريبية المتحققة خلال العام الماضي 2020.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإيرادات الجمركية والضريبية والامانات للعام 2020 وبفارق متحقق عن العام الماضي 2019 بأكثر من 72 مليار دينار”.وأضافت، انه “نتيجة للتوجيهات والدعم والمتابعة الحثيثة من رئيس الوزراء مصطفى …

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