العراق يسجل 902 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

2021/01/01 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 902 إصابة جديدة وتماثل 1976 حالة للشفاء و11 حالة وفاة.

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