الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت 90%

2021/01/01 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في العراق تجاوزت 90%.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت (90.5%) من المصابين بفايروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية”.وأضاف، ان “الوزارة أجرت …

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