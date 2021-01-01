2021/01/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لاصابات كورونا لهذا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لاصابات كورونا لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لاصابات كورونا لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).