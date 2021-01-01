إلغاء مباراتي شباب العراق ولبنان في كربلاء

2021/01/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف عضو اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة أسعد لازم اليوم الجمعة (1 كانون الثاني 2021) عن إلغاء مباراتي شباب العراق ونظيره اللبناني الوديتين، والمتفق على إقامتهما في 6 و 9 من كانون الثاني الجاري، بعد إلغاء بطولة شباب آسيا المقرر إقامتها في أوزباكستان.

وقال لازم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" التطبيعية العراقية أبلغت الجانب اللبناني بإلغاء الوديتين بين المنتخبين في كربلاء والمتفق على إجراء اللقاءين في 6 و 9 من كانون الثاني الجاري، كما تم إبلاغ مدرب المنتخب قحطان جثير بالالغاء".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر الاسبوع الماضي ، الغاء بطولتي شباب وناشئي آسيا المقرر إقامتهما في اوزباكستان والبحرين.

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