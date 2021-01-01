بالفيديو.. حادث مروي مروع بين عجلة تقودها امرأة وشاحنة توفي صاحبها في بغداد- عاجل

2021/01/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوفي سائق شاحنة في متأثراً باصابته بعد حادث سير مروع حصل في احدى شوارع العاصمة بغداد.ونقلت صفحات معنية بالحوادث المروري، ان "امرأة تقود عجلة نوع (توكسان)، بسرعة اصطدمت بصريف في سريع منطقة السيدية في بغداد وادى انقلاب العجلة الى اصطدام ثان بقمرة شاحنة كبيرة"زواضاف ان "سائق الشاحنة نقل الى المستشفى وتوفي بعد ذلك متأثراً بجراحه، فيما تزال المرأة تتلقى العلاج ايضاً داخل المستشفى بعد تعرضها لاصابات بمناطق مختلفة".

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