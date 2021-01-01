بينها حالتي وفاة في كربلاء.. ارتفاع وفيات كورونا في العراق

2021/01/01 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة

(1-1-2021)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الكوادر الصحية سجلت 902

إصابة جديدة في عم

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