فيروس كورونا والبعد الطبقي! - منذر علي

2021/01/01 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منذر_علي منذ زمن الأنفلونزا الإسبانية سنة 1918 التي أودت بحياة 50 مليون نسمة، راجت فكرة مغلوطة لسنوات طويلة، وتغلغلت في الذاكرة العامة، مفادها إنَّ الجائحة محايدة، Neutral، وهي تشمل الناس عشوائياً، دون تفريق، Indiscriminately، فتصيب الكبار والصغار، سكان الحضر وسكان الريف، المرضى والأصحاء، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، السود والبيض.أ‌) هل جائحة كورونا حقًا محايدة تجاه البشر؟والسؤال هو: ......





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