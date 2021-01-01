خيبات وأمنيات - عدنان الصباح

2021/01/01 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح انطفأت شعلة العام 2020 ولم تنطفئ حرائقه فلا زال شبح الكورونا يتمدد ويمد لنا لسانه مستهترا بنا لا لأنه تفوق على كل العلوم والاكتشافات والقدرات البشرية بل لأنه استطاع ان يتجدد ويتكرر ويرسل لنا نسخا منه دون ان نستطيع مواكبة قدراته وابداعاته.كورونا يمد لنا لسانه هازئا بنا وبجهلنا ولأننا استطعنا كبشر ان نتوحد ضد وهميته واستحالة الامساك به او اطلاق النار عليه في مقتل بل لأننا نستحق منه ذلك ولأننا لا ......





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