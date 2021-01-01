تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء

2021/01/01 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الأنباء التركية الرسمية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الطاقة بـ1% اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وذكرت الوكالة أن أسعار الطاقة ارتفعت 6%، مستشهدة بقرار هيئة تنظيم سوق الطاقة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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