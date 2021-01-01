الصحة تسجل 902 اصابتين بفيروس كورونا

2021/01/01 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وازرة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لليوم الجمعة.

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