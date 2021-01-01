2021/01/01 | 15:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سيقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قريبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وبشكل رسمي.وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن فسخ العقد مع الألماني توماس توهيل الذي يعمل في النادي الباريسي منذ عام 2018.وذكر المصدر التابع لصحيفة “إلموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن بوكيتينو وطاقمه التدريبي توجهوا، اليوم الجمعة، إلى باريس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات العقد.ومن المتوقع أن يخوض اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا أول مباراة له كمدرب لباريس سان جيرمان في 6 يناير، عندما تقام مباراة الدوري الفرنسي الممتاز خارج ملعبه ضد سانت إتيان.وكانت آخر وظيفة لبوكيتينو في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المدرب بوكيتينو يصل إلى فرنسا للتعاقد مع باريس سان جيرمان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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