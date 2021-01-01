وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق.. رقم جديد للاصابات في مستوى الانخفاض

2021/01/01 | 15:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي لكورونا العراق اليوم الجمعة لما تم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية.

واظهر الموقف الوبائي، تسجيل 902 اصابة جديدة مقابل 1976 حالة شفاء جديدة.

وجاء عدد الوفيات المسجل 11 حالة وفاة العدد الاكبر منها كان في السليمانية.

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