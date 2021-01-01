سفير عراقي: نفر عمل معي كان {خسيساً ووضيعاً}

2021/01/01 | 15:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي إحالته على التقاعد" مشيراً إلى أن "نفراً ممن عمل معي خلال مسيرتي الوظيفية كان خسيساً ووضيعاً".

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