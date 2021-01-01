دولة تحتفل برأس السنة 3 مرات !

2021/01/01 | 15:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في ظل احتفالات ضخمة تجوب العالم بقدوم عام 2021، إلا أن تايلاند لها تقليد سنوي خاص بالعام الجديد، إذ تحتفل به 3 مرات لاعتمادها على تقويمات عدة.

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