الصحة تسجل 902 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1976 حالة

2021/01/01 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة ، أنها "سجلت 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 1976 حالة".

وأضافت، أن "عدد الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 11 حالات في عموم البلاد".

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