وفاة 11 مصابا بكورونا في العراق

2021/01/01 | 16:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية بيان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها يوم الجمعة، انها سجلت 902 إصابة جديدة بالفايروس، مشيرة الى شفاء 1976 مصابا، فيما توفي 11 مصابا بالفايروس.

PUKmedia / وكالات

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