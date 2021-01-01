2021/01/01 | 16:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية أكثر من 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما اعلن عن وفاة 11 حالة وتماثل 1976 للشفاء التام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اول يوم من عام 2021 ..



العراق يسجل 902 أصابة جديدة بكورونا 7 SKY TV.

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