2021/01/01 | 16:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء مباراتي منتخبنا الوطني للشباب امام منتخب لبنان الأولمبي والتي كان من المقرر إقامتهما بالسادس والتاسع من الشهر الجاري في محافظة كربلاء المقدسة. وكانت المباراتان المقرر إقامتهما ضمن تحضيرات منتخب الشباب لبطولة آسيا تحت 19، والتي تم إلغاؤها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس الاربعاء. وخاطبت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة التطبيعية تقرر إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية تقرر إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية تقرر إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام منتخب لبنان الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).