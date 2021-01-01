النفط تعلن الايرادات المتحققة للشهر الاخير من عام 2020

2021/01/01 | 16:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، ن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول 2020، مشيرة الى زيادة بالإيرادات، وان معدل سعر البرميل بلغ أكثر من 47 دولاراً.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً، بايرادات مالية شهدت …

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