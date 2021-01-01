كورونا يطغى على مظاهر العيد في اليونان وسط انتشار أمني لرصد المخالفين

2021/01/01 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اما اليونان فقد التزم المواطنين في حظر التنقل ليلة رأس السنة الجديدة والقيود الأخرى ومنع التجول الليلي المفروض منذ نحو شهرين.

ونشرت الشرطة الاف من عناصرها مقارنة بالايام السابقة لمناسبة حلول العام الجديد.



واتّخذ هذا القرار بعدما رصدت الشرطة انتهاكات عدة للتوصيات خلال عطلة عيد الميلاد، خصوصا في مسائل التنقل غير المصرح به أو التجمعات التي تزيد على تسعة أشخاص، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

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