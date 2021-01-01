الحدود يقلب تأخره الى فوز على النجف بالممتاز

2021/01/01 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تمكن فريق الحدود بكرة القدم اليوم الجمعة ( 1 كانون الثاني 2021) من تحويل تأخره بهدف الى فوز 2-1 على النجف، في لقاء جرى على ملعب التاجي بإفتتاح الجولة 12 بمنافسات دوري الكرة الممتاز، فيما فاز السماوة على الكهرباء اليوم ايضا بهدف امجد سعد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الاول شهد تقدم النجف بالهدف الاول في اللقاء عن طريق احمد لفتة عند الدقيقة 27، فيما ادرك التعادل للحدود منتظرعادل في الدقيقة 42، لينتهي الشوطي الاول بالتعادل الايجابي 1-1".

واضاف،" وفي الشوط الثاني ومع بدايته تمكن الحدود قلب النتيجة بهدف التقدم في الدقيقة 50 عن طريق نفس اللاعب منتظر عادل، لينتهي اللقاء بفوز الحدود 2-1.

وتستكمل الجولة الثانية عشرة يوم غد السبت بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

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