قيس الخزعلي : شعرت بالندم... لهذا السبب!

2021/01/01 | 16:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الأمين العام لحركة "عصائب اهل الحق" في العراق قيس الخزعليانه شعر الندم في تاجيل الرد على اغتيال قادة النصر وخاصة انه في الثقافة العشاريو ان الم...

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