2021/01/01 | 16:18 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الأمين العام لحركة "عصائب اهل الحق" في العراق قيس الخزعليانه شعر الندم في تاجيل الرد على اغتيال قادة النصر وخاصة انه في الثقافة العشاريو ان الم...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي : شعرت بالندم... لهذا السبب!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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