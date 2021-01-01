الحدود يتخظى النجف في دوري الكرة الممتاز

2021/01/01 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادتغلب فريق الحدود على ضيفه النجف بهدفين لهدف في المباراة التي اقيمت بين الفريقين لحساب مواجهات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وجاءت ثنائية الحدود عن طريق اللاعب منتظر عادل في الدقيقتين 42 و52.

اما هدف النجف الوحيد، فحمل توقيع اللاعب احمد لفتة في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز وصل الحدود الى النقطة 12 في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد النجف عند النقطة 16 في المركز الثامن.



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