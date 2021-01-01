الحدود يزيد متاعب النجف في دوري الكرة الممتاز

2021/01/01 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوقف فريق الحدود زحف فريق النجف نحو المقدمة، بتغلبه عليه بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب التاجي اليوم الجمعة.

واقيمت المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري الممتاز بكرة القدم.

ويدين الحدود في فوزه الى اللاعب منتظر عادل، بعدما سجل ثنائية في الدقيقتين 42 و52، فيما حمل هدف النجف، توقيع اللاعب احمد لفتة في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز وصل الحدود الى النقطة 12 في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد النجف عند النقطة 16 في المركز الثامن.

وفي لقاء اخر اقيم في ذات التوقيت، تغلب السماوة على الكهرباء بهدف دون رد.

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