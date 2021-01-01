الدولة العميقة والحكومة العميقة -- من يحكم ؟ - سعيد الوجاني

2021/01/01 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان طرح السؤال عن الدولة العميقة ، والحكومة العميقة ، يحيلنا الى طرح السؤال الأساسي الذي هو : من يحكم ؟وطرح سؤال الحاكم الذي يحكم ، يفضي الى طرح السؤال عن ماهية ونوع النظام السياسي الذي يحكم .ولمعرفة ماهية ونوع النظام السياسي الذي يحكم ، يكفي الرجوع الى الوثيقة الأساسية التي تنظم ، وتحدد ، وتوزع السلطات في الدولة التي هي الدستور طبعا .



فبالرجوع الى الدستور وايّ دستور، كان مكتوبا ، ام ك ......





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