إلغاء مباراتي الشباب أمام الاولمبي اللبناني

2021/01/01 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء مباراتي منتخبنا الوطني للشباب امام منتخب لبنان الأولمبي والتي كان من المقرر إقامتهما بالسادس والتاسع من الشهر الجاري في محافظة كربلاء المقدسة.

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