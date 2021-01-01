صحة الرصافة توزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2021/01/01 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل58 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 39 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، مؤكداً شفاء 33 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 71180.

وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 39 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الاعظمية حالتين

قطاع البلديات الاول 5 حالات

قطاع الرصافة 6 حالات

قطاع بغداد جديدة 5حالات

قطاع المدائن 10 حالات

قطاع الاستقلال 9 حالات

قطاع النهروان حالتين

19 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

منطقة الزعفرانية 5 حالات

و4 حالات في منطقة مدينة الصدر

وحالتين في منطقة الجادرية

وحالة واحدة في كل من الماطق التالية : السعدون و الشعب و المدائن و ام الكبر والغزلان وجسر ديالى و سبع قصور و حي اور و المشتل.

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73177 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71180 ومتبقي قيد العلا ج 582".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

واعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي عن شفاء33 حالة جديدة اليوم الجمـــعة الموافق1/ 1 / 2021من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 71180 حالة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 33 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:.

مدينة الصدر 14 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

وحالتين شفاء في كل من المناطق التالية : الراشدية و الحسينية والحبيبية وحي المنتظر والمشتل 3 حالات شفاء في منطقة البلديات

وحالة شفاء واحدة في كل من حي تونس و حي البنوك و حي الزهراء و جسر ديالى وزيونة و جانب صحة الكرخ

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71180 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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