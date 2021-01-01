2021/01/01 | 16:39 - المصدر: سفن سكاي

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أفاد مصدر أمني، الجمعة ، بأن المنطقة الخضراء وسط بغداد سوف تبقى مغلقة حتى السادس من الشهر الجاري بعد دخولها حالة الانذار القصوى أمس الخميس.

وقال المصدر لـ 7sky، إن “المنطقة الخضراء سوف تبقى مغلقة الى ما بعد الاربعاء المقبل والمصادف ذكرى عيد الجيش 6 كانون الثاني”.

وذكر، أن “هذا الاغلاق يأتي بسبب ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وسط تهديدات عن استهداف السفارة الاميركية بالتزامن مع هذه الذكرى ردا على عملية الاغتيال”.

ودخلت القوات الامنية في المنطقة الخضراء يوم امس حالة الانذار القصوى وسط انتشار كثيف بعد ورود معلومات الى القيادات العليا عن تهديدات لاستهداف السفارة الاميركية، بحسب ما افاد مصدر امني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق المنطقة الخضراء حتى السادس من كانون الثاني 7 SKY TV.

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