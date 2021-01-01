2021/01/01 | 16:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

1316 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الجمعة، أن لجنته ستعمل على خفض نسبة الاستقطاع على رواتب الموظفين ضمن مشروع موزانة عام 2021، مشيرا الى اقرارها خلال اقل من شهر واحد.

وقال كوجر في تصريح خاص لـ N.R.T اليوم (1 كانون الثاني 2020)، إن "مشروع الموازنة وصل الى مجلس النواب بشكل رسمي وسنبدأ بمناقشته في اولى جلسات البرلمان منتصف الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل".

وتوقع كوجر اقرار مشروع الموزانة خلال مدة اقل من شهر، نهاية الشهر الحالي او في بداية شهر شباط.

واضاف، ان "اللجنة المالية ستعمل على خفض نسبة الضرائب (الاستقطاعات) من رواتب الموظفين، والغاء الضريبة عن الموظفين الذين تقل رواتبهم عن مليون الدينار".

واوضح، "ان فرض الاستقطاعات على الرواتب ابتداء من 550 الف دينار (كما ورد في مشروع الموزانة) غير مناسب لان رواتب هؤلاء الموظفين قليلة جدا في الاصل ولا تكفي حاجاتهم اليومية الاساسية، واذا كان لابد من فرضها فلتبدأ من مستوى مليون دينار او مليون ونصف".

وحول اقليم كوردستان اشار كوجر الى هناك طرقيتين للتعامل مع الاقليم اما الممكن او المستحيل فالممكن هو قيام الاقليم بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية او استقطاع مبلغ هذه الكمية من حصة الاقليم ، اما المستحيل فهو مطالبة الاقليم بتسليم جميع نفطه، لان اقليم كودرستان لديه التزامات تجاه الشركات النفطية".

واشار الى ان حكومة الاتحادية لن تقبل بأقل من سعر (سومو) في حال قامت استقطاع مبالغ النفط بنظام المقاصة.

وكانت حكومة الكاظمي قد ارسلت قبل ايام مشروع موزانة 2021 الى مجلس النواب حدد فيها سعر الدولار بـ 1450 دينار.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية..سنعمل على خفض نسبة الاستقطاع في رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية..سنعمل على خفض نسبة الاستقطاع في رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).