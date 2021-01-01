العمليات المشتركة توضح حول الانتشار الامني في بغداد

2021/01/01 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أسباب الانتشار الأمني الكثيف في بغداد.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعته /ابابيل نيوز/: إن “الانتشار الأمني في بغداد هو إجراء احترازي خاصة مع بداية السنة الجديدة في ظل تحديات الإرهاب والسلاح غير المنضبط وكورونا ومن الطبيعي جداً أن يكون […]

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