2021/01/01 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبايعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات اللواء عودة سالم عبود بمتابعة وتنفيذ أوامر القبض الصادر من القضاء العراقي.ومن خلال تكثيف الجهود تمكنت مكافحة اجرام ذي قار/ شعبة مكافحة جرائم الخطف وبإشراف مدير القسم العميد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بقضية خطف في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بقضية خطف في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بقضية خطف في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).