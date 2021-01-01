احراق 60 سيارة ومصرع شخص جراء الالعاب النارية في فرنسا

2021/01/01 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – احتفلت فرنسا بحلول العام الجديد دون حوادث شغب في الشانزيليزيه في العاصمة باريس، على غير العادة، التي أحيطت بتدابير أمنية مشددة، غير أن مناطق أخرى أحرقت فيها عشرات المركبات.وبحسب وسائل اعلام فرنسية، تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان، حوالي 200 شرطي أمنوا جادة الشانزيليزيه، واجهة العاصمة الفرنسية، لوحدها التي تعودت […]

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