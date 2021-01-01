قراءة في ملحمة درويشي عفدي

2021/01/01 | 16:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسو هورمي لقد قيل الكثير عن ملحمة (دوريش عفدي) في كتب مختلفة وكذلك تم تناولها في القصص وتم غناؤها، ولا يزال، وأقدم نص في متناول يدي، صدر في عام 1968 للكاتب محمد ملا كريم بأسم (واقع الفولوكلور الكوردي) وكذلك صدر في نفس العام ببغداد كتاب (مواويل) بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى مثل، (تاريخ أغاني اللغة …

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