الكشف عن كمية الاموال الداخلة الى خزينة الدولة خلال الشهر الماضي جراء بيع النفط

2021/01/01 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النفط، بلوغ إيراداتها خلال الشهر الماضي اكثر من 4.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار .

واضافت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا .

ونوهت إلى ان معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا .

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