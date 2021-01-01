الموافقة على نقل أملاك وزارة الدفاع {المنحلة} الى الحالية

2021/01/01 | 17:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الثانية والثلاثين المنعقدة في 29/12/2020، توصيات لجنة الأمر الديواني (42 لسنة 2020)، بشأن نقل أملاك وزارة الدفاع السابقة ( المنحلة) إلى وزارة الدفاع الحالية ؛ بحسب الآتي:

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