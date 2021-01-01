الميركاتو الشتوي ينطلق ونجوم كبار يتصدرون المشهد

2021/01/01 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع ناديه برشلونة الإسباني في 30 يونيو المقبل مادة دسمة في سوق الانتقالات الشتوية الذي يُفتتح في أوروبا اعتبارا من الجمعة (السبت في فرنسا)، في حين تواجه أندية عدة كبيرة ضائقة مالية وبالتالي ليست مستعدة للمغامرة.

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