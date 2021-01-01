2021/01/01 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، مشيرة الى زيادة بالإيرادات، فيما اكدت ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا.

وجاء في بيان للوزارة يوم الجمعة ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار".

واضاف البيان ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا".

وأشار الى أن "معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا".

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع صادرات النفط العراقي خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع صادرات النفط العراقي خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).