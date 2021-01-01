العراق.. 174 ملفاً مزوراً ومفقوداً في عقارات الدولة خلال 3 اشهر

2021/01/01 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، انها ستقدم تقريرا مفصلا بملف عقارات الدولة العراقية خلال ثلاثة اشهر.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، إنها “كرئيسة لجنة الايرادات الاخرى قدمت للحكومة المستقيلة جرداً أولياً بـ 174 ملفاً مزوراً ومتلاعباً به ومفقوداً في عقارات الدولة”، مؤكدة ان ” تفشي جائحة كورونا حددت الكثير من تحركات الفريق المشكل بأمر […]

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